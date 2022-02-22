عبدالكريم العبدالله



تستكمل وزارة الصحة إجراءات توقيع الإقرار والتعهدات لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية «الدفعة الثالثة» للموظفين الذين لم يستكملوا تلك الاجراءات، وذلك من باب حرص الوزارة على صرف المكافآت لجميع من يستحق.

وفتحت الوزارة باب التقديم اعتبارا من اليوم الثلاثاء 22 فبراير حتى 24 من الشهر الجاري لاستكمال اجراءات الصرف، حيث دعت الموظفين المستحقين الذين لم يستكملوا الاجراءات الى مراجعة وزارة الصحة في السرداب بمسرح الوزارة.



وبالنسبة للموظفين المستحقين للمكافآت ولديهم اقرار وتعهد وهم خارج البلاد، فيجب مراجعة من ينوب عنهم مع توكيل موثق، مشددة على ان الفترة التي تم تحديدها للتقديم هي آخر مدة محددة لتقديم الإقرار والتعهد.