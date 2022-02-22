عبدالكريم العبدالله



بعد مسيرة من العطاء، تقدم الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والتجهيزات الطبية د.عبدالله البدر باستقالته إلى وزير الصحة د.خالد السعيد من منصب وكيل الوزارة المساعد، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل.



وقال البدر إن استقالته جاءت تنفيذا لقرار ليس وليد اللحظة، إنما تم اتخاذه مسبقا، ومتعلق بأسباب شخصية يتحتم معها ترك المجال لمن هو أهل لإكمال المسيرة التي بدأناها سعيا للارتقاء بالخدمات الصحية، متقدما بالشكر للوزير د.خالد السعيد على ما لمسه منه من حرص على الارتقاء بالعمل، وما تم من خطوات وإجراءات في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود، وكذلك لوكيل الوزارة د.مصطفى رضا «الذي كان بمنزلة الأخ الكبير خبرة ونصحا وإرشادا».



وأضاف البدر: بعد عطاء استمر 4 سنوات تعلمت فيها الكثير من الأمور الإدارية واكتسبت خبرة تفوق السنوات الأربع بمراحل، أرجو الله تعالى أني قد أديت فيها ما أوجب الله علي من مهام وظيفية على الوجه الذي يرضيه عني، وأرجوه سبحانه أني كنت عند حسن ظن كل من أولاني ثقته، وأخص بالذكر القيادة السياسية، ومن بعدهم وزير الصحة السابق الشيخ د.باسل الصباح الذي تلقيت منه كل دعم وتوجيه وتأييد بكل الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطوير العمل.