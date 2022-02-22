تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم ولأول مرة في تاريخها بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 على يدي الإمام محمد بن سعود، وهو ما يعرف بـ «يوم التأسيس»، وذلك تحت شعار «يوم بدينا».



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان امس إن هذا الاحتفال يأتي: «بناء على الأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في هذا الشأن، اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من 3 قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر».



وقد هنأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة. وأعرب سلطان عمان في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له، بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.



وهنأ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة يوم التأسيس.



وأعرب ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وأشاد الملك حمد بن عيسى بهذه المناسبة بما شهدته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.



كما أشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة.



كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة من خلال برقية مماثلة.



وهنأ ولي عهد البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بمناسبة يوم التأسيس.



ويأتي إحياء ذكرى الاحتفال الأولى بـ «يوم التأسيس» بعد صدور الأمر الملكي السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهـر المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.



ويؤرخ «يوم التأسيس» لأيام تاريخية ومحطات مفصلية في تاريخ المملكة بقيادة العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والذي يعود إلى (منتصف عــام 1139 للهجـرة الموافـق الـ 22 من فبراير من عام 1727) والذي بدأ فيه عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى. وأصدرت المملكة بهذه المناسبة هوية بصرية مميزة ليوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا» يظهر في منتصفه أيقونة رجل يحمل راية في إشارة الى بطولة وتضحيات رجالات المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها عبر الزمن للدفاع عن الوطن بكل حكمة وعزيمة وإصرار. وتحمل هذه الهوية البصرية معاني جوهرية تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية التي تربط حاضرها المزدهر بماضيها الضارب في أعماق التاريخ المستمد من تاريخ الجزيرة العربية.



ووفقا لوكالة (واس) فإنه «يحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز هي التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم والمجلس الذي يعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي والخيل العربي والذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم».



وكتبت عبارة (يوم التأسيس - 1727) بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون رسالة شاملة مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية ومرتبطة بمعاني الفخر والحماس والأصالة إضافة إلى المعرفة والعلوم.



وأشارت وكالة «واس» في بيانها بهذه المناسبة بالقول: «يفتخر أبناء المملكة بهذا الإرث التاريخي الكبير الذي أسسه الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - في دولة مترامية الأطراف رسمت سجلا حافلا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك تحت حكم الدولة السعودية الأولى مرورا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله - في الدولة السعودية الثانية حتى قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - عام 1319هـ (1902م) لتأسيس الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».



وذكرى يوم التأسيس فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة 3 قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كان سببا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727 حتى وقتنا الحاضر، وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى العهد الميمون على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها في الماضي.



وستشهد مدن المملكة بهذه المناسبة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية التي تحلق في سماء الإبداع والحب والولاء مجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلفه لنا قادة هذه البلاد المباركة ورجالاتهم حتى الوقت الحاضر في لوحات معبرة عن فصول من الزمن مرت بها هذه البلاد في أوقات الرخاء والشدة وظلت خلالها راسخة أبية محافظة على هويتها العربية الأصيلة مجددة مفهوم الوحدة الوطنية في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة السعودية الأولى فالثانية حتى قيام المملكة العربية السعودية ظل خلالها التلاحم عنوانا بارزا للعلاقة المجيدة ما بين الشعب والقيادة الرشيدة، وسيطلع الجميع على تفاصيل تاريخ بلادهم الكبير الذي رسمت فيه ركائز بناء المجتمع في ظل استقرار وازدهار مستمر على مر القرون وسيبقى خالدا بمقوماته للأجيال الحاضرة والمقبلة.