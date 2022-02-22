نشرت القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية مروحيات عسكرية حديثة من طراز إيه (AH-64E v6) في معسكر همفريز في مدينة بيونغ تايك بإقليم كيونغكي.



وتعد المروحية (إيه إتش-64 في 6) هي أفضل بكثير من الأجيال السابقة عندما يؤخذ في الاعتبار قدرتها الفتاكة، وقدرتها على البقاء وأدائها وقدرتها على المناورة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء «يونهاب» امس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها القوات الأميركية المتمركزة في الخارج أحدث مروحية عسكرية.



ويبدو أن هذه الخطوة جاءت في إجراءات المتابعة لنتيجة مراجعة وضع الدفاع العالمي (GPR) التي تم إصدارها في نهاية العام الماضي، وفي ذلك الوقت قررت الإدارة الأميركية التمركز الدائم، لسرب طائرات الهليكوبتر الهجومية ومقر فرقة المدفعية في كوريا الجنوبية بدلا من التمركز بالتناوب.



من جهة أخرى، دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واختيار طريق الحوار والتعاون من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تستأنف تجاربها الصاروخية قريبا بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.



وأكد المتحدث باسم الوزارة «لي جونغ- جو» حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) أن الحكومة تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات.



وكانت كوريا الشمالية قد صعدت مؤخرا الموقف، بسلسلة من التجارب الصاروخية، كما ألمحت إلى إمكانية الرجوع عن تعهدها المستمر منذ سنوات بوقف التجارب النووية والصواريخ طويلة المدى وسط تأزم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.



وأجرت كوريا الشمالية سبع جولات من التجارب الصاروخية في يناير الماضي، لكنها امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية التي استمرت خلال الفترة من 4 حتى 20 الجاري.