بدأت الشبكة الاجتماعية الجديدة لدونالد ترامب «تروث سوشل» (Truth Social) التشغيل تدريجيا حيث ستكون «جاهزة للتشغيل بشكل كامل» بحلول نهاية مارس المقبل، وذلك بعد أكثر من عام على منع الرئيس الأميركي السابق من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.



وقال ديفن نونيز رئيس «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» الشركة الأم للشبكة الجديدة، لتلفزيون «فوكس نيوز» المحافظ مساء امس الأول «سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل».



وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس في وقت سابق من العام الحالي لترؤس مجموعة ترامب «أعتقد أنه بحلول نهاية مارس 2022 سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة».



ويقدم دونالد ترامب «تروث سوشل» كبديل من منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التي حظرت حساباته بعد اقتحام أنصار له مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021. وهو متهم بالتحريض على أعمال العنف.