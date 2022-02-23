بحضور آمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري، اختتم صباح أمس التمرين المشترك بالذخيرة الحية «تحرير 22» بين القوة البرية ممثلا بلواء التحرير الآلي 6 وقوة سبارتن الأميركية.



ويأتي هذا التمرين بهدف تطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران للأهداف المعادية وتمرير الأوامر لعمليات الإسناد الناري على المستوى التعبوي والعملياتي لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية ليعود بالنفع والفهم التام للمشاركين في هذا التمرين وتعزيز التعاون العسكري المشترك مع القوات الصديقة.

حضر التمرين آمر قوة واجب سبارتن اللواء الركن جون رودس وعدد من قيادات القوة البرية.



