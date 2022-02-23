عبدالله الراكان



نظمت جمعية الكاريكاتير الكويتية بالتعاون مع جمعية الدعية التعاونية مساء أمس الأول مهرجانا تحت عنوان «أعيادنا في الدعية»، وتضمن العديد من الفعاليات مثل المسابقات ومعرض كاريكاتيري وطني لفناني الكاريكاتير ورسم الأطفال ورسم شخصيات.



وقال رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الزميل محمد ثلاب إن هذا الاحتفال تضمن معرضا متكاملا لفن الكاريكاتير عن الأعياد الوطنية، كما أنه يتضمن دورات لتعليم الأطفال فن الرسم خاصة اللوحات الوطنية.



وأضاف ثلاب في تصريح لـ«الأنباء» أن هذه المشاركة تعتبر نوعية بعد جائحة كورونا وتوقف الأنشطة، مشيرا إلى أن هذه الفعالية هي بداية العودة للحياة الطبيعية وثمرة الخير خاصة لأهالي منطقة الدعية، مشيرا إلى أن مقر جمعية الكاريكاتير سيكون حاضنة للأنشطة الثقافية والفنية في الكويت، وسنقدم مجموعة من المعارض والورش والدورات التدريبية التي تثقف فناني الكاريكاتير وأبناءنا، وتعتبر نوعا من انواع الشراكة المجتمعية بين جمعيات النفع العام ووزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة للفنون والآداب، موضحا أن المعرض مستمر لمدة 7 أيام والمهرجان ليوم واحد، مؤكدا أن فن الكاريكاتير له جمهور وإقبال من الكويتين خاصة انه يحتك بالجمهور بشكل مباشر.



بدوره، هنأ رئيس جمعية الدعية التعاونية حمد المناعي القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيرا إلى أن الهدف من المهرجان مشاركة الأهالي بمناسبة الأعياد الوطنية، بعد توقف الأنشطة خلال العامين السابقين بسبب «كورونا»، لافتا إلى أن الجمعية أقامت مهرجانا تسويقيا من 16 إلى 29 الجاري بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى فعاليات أخرى ستقام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير.