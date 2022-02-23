أعلن النائب نهاد المشنوق عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. وقال سأظل جنديا في معركة الدفاع عن بيروت، بيروت لذاتها، وبيروت بما هي لبنان، بمعانيه النبيلة والأصيلة، بما هي قلب حداثته، ومشروع تنوعه، وخلاصة رسالته، وعنوان عروبته، وبما هي أولا وأخيرا الأرض التي تحتضن بوصلة الصواب، عند ضريح الشهيد رفيق الحريري.



وأضاف: للشباب الحق في أن يأخذوا الفرصة بحثا عن ثوبهم الجديد، السياسي والسحري، ولجيلي خيباته، وللشباب المنتفض حقه في أن يصيغ أحلامه وأن يواجه خيباته حين يقع فيها، أو ينجح فنكون كلنا من الرابحين.



وتابع: لا قيامة لوطن في ظل السلاح غير الشرعي وفي ظل الاحتلال الإيراني للقرار السياسي والعسكري. ولن يحين زمن السلم والازدهار والعلاقات اللبنانية العربية السليمة في زمن «حسان»، هنا كانت المشكلة وهنا ستظل إلى حين الوصول إلى تفاهم وطني حقيقي حول أي لبنان نريد.



وقال: لقد شاركت في الحياة السياسية، والانتخابية، من هذا المنظور. أعلي السقف السياسي حينا، وأبحث عن تسوية مع الآخرين أحيانا أخرى، نجحت وفشلت، وللتاريخ أن يحكم عندما يهدأ غبار المزايدات والمعارك الوهمية وموسم سكاكين الغدر وتصفيات الحسابات خارج معايير العدل والنبل.