فاجعة جديدة شهدها لبنان بوفاة المواطن شربل دميان ونجله داخل بئر في بلدة مشمش ـ قضاء جبيل.



وكان الأب قد نزل الى بئر، قرب منزله، بعمق سبعة أمتار، يستعمله لتجميع المياه، بهدف تنظيفه من الترسبات المتراكمة، مستخدما موتورا لتوليد الكهرباء، فما كان إلا أن اختنق بفعل انبعاث الدخان منه .



هنا سارع ابنه الشاب سليمان (ثلاثين عاما) محاولا انقاذ والده فتوفي على الفور جراء تنشق الدخان، عندها هب عامل سوري، كان موجودا، لمساعدتهما ونزل الى البئر فلم يفلح وعملت عناصر الدفاع المدني الى سحبهم من البئر.



وتم نقل العامل السوري الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في حالة خطرة.