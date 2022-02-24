أعلن النائب أسامة الشاهين عن إحالة المقترحات المتعلقة بالمتقاعدين من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، داعيا اللجنة إلى الاستعجال في إنجازها ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الأمة.



وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذه التشريعات تتعلق بتوزيع أرباح من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سنوات الربح ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والزيادة السنوية والتي هي حاليا كل 3 سنوات.



وأكد الشاهين أن قضية المتقاعدين هي الأولى لقطاع كبير من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بإجماع المجلس اتخاذ قرار بإحالة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بقضية المتقاعدين من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية.



وأعرب عن فخره بموافقة المجلس بإجماع أعضائه على قرار استعجال نقل هذه التشريعات من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية، مستدركا «وأزف البشرى بأنها وصلت فعلا إلى اللجنة المالية».



وأشار إلى أنه صادف بأن يكون رئيس مجلس الأمة بالإنابة وتشرف بإحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الشؤون المالية، مقدرا استعجال اللجنة التشريعية بهذا الموضوع.



ودعا الشاهين اللجنة المالية إلى الاستعجال والإتقان في الصياغة التشريعية لهذه التشريعات ورفعها إلى مجلس الأمة حتى يفرح الجميع قريبا وعاجلا بإنصاف شريحة المتقاعدين والمتقاعدين.



من جانب آخر، تقدم النائب الشاهين بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه ـ وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ـ وإلى عموم الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة الأيام الوطنية المجيدة، سائلا الله أن يرحم شهداءنا ويبارك في بلدنا ويعيننا جميعا على الإصلاح والصلاح فيها.