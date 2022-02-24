القاهرة ـ هناء السيد



هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الكويت بمناسبة احتفالها باليوم الوطني، والذي تحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت امس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم.

وثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديموقراطي، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، متقدما بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، ومتمنيا للكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.