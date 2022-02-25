دعم عمالة



أنا عندي مشروع بيع للعطور، فهل يجوز أن آخذ دعم عمالة على محل زوجي؟



٭ دعم العمالة له شروطه المعروفة، أهمها أن من يأخذ دعم العمالة يجب أن يمكن العامل من العمل وليس مجرد تسجيل الاسم، فإن كان ذلك فيجوز.



صلاة الفجر



عملي أنا وزميلي يبعد عن منزلنا 100 كلم تقريبا ساعة من منزلنا، ونحن من المحافظين على صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة والفترة هذي الأيام أيام الخريف والشتاء والأيام المقبلة صلاة الفجر تتأخر، يعني تخلص الصلاة الساعة تقريبا 5:15 أو أكثر، وإذا صلينا الفجر بالمسجد مع الجماعة الفترة الحالية يسبب لنا ذلك التأخر عن الدوام 15 دقيقة أو أكثر لأن عملنا يبدأ الساعة 6:00 صباحا، فهل تجوز الصلاة بالبيت حتى أتدارك الوقت وحتى ما أتأخر عن العمل أو الأفضل نمشي بدري ونصلي أنا وزميلي بالخط جماعة؟



٭ لا شك في فضل صلاة الفجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين - أي في جماعة - دخل الجنة»، وقال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»، وغير هذه الأحاديث، فحاول قدر مستطاعك، أو تصليها قريبا من مكان العمل.



الخاتم المطلي بالذهبهل يجوز للرجل أن يلبس خاتما مطليا بالذهب؟



٭ إذا كان مجرد طلاء فيجوز وصاحب الخبرة يعرف إن كان مجرد طلاء ويعرف أيضا من سعره مقارنة بخاتم الذهب الخالص.



تركيب الرموش للحفلات



أود أن أعرف رأي الشرع في تركيب الرموش أو خصل من الشعر بغرض الزينة في حفل عرس أو أي مناسبة أخرى، وذلك بصفة مؤقتة أي في موعد المناسبة فقط.



لا أرى بأساً بتركيب الرموش في البيت للزوج والصديقات، أما خصلات الشعر ففيها شبهة الوصل، ما لم تكن خصلات الشعر نفسه وليس إضافة فلا بأس به.