تراجعت الأسواق الآسيوية خلال تعاملات أمس، إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.92% ، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.44% ، وهبط مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 3.23% .



.. والأسهم الأميركية تفتتح على هبوط جماعي



هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية في مستهل تعاملات أمس متأثرة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذات الآمنة على حساب الأسهم، حيث هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.4% أو ما يعادل 795 نقطة ليسجل 32.336 ألف نقطة، في بداية تعاملات جلسة الأمس.



كما انخفض مؤشر «S&P 500» بنسبة 2.3% أو ما يعادل 97 نقطة ليصل إلى 4128 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.7% أو ما يعادل 351 نقطة تقريبا عند 12.686 ألف نقطة، ودعم ارتفاع النفط صعود أسهم شركات الطاقة بالمستهل.



في المقابل، سجل سهم «تسلا» خسائر تتجاوز 6%، كما هبط كل من سهمي «آبل» و«أمازون» بنسبة 4.5% و2.9% على الترتيب، فيما استمرت خسائر شركات الطيران، إذ تراجع سهما «دلتا إيرلاينز» و«أمريكان إيرلاينز» بأكثر من 6% لكل منهما.



.. وهبوط حاد لـ «الروسية»..بخسائر تتجاوز 250 مليار دولار



واصلت مؤشرات الأسهم الروسية خسائرها الحادة خلال جلسة تداولات أمس، مع إعلان روسيا بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، حيث شهد سوق الأسهم الروسي أكبر وتيرة تراجع على الإطلاق في وقت سابق من التعاملات، لتمحو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد استئناف التداولات عقب تعليقها سابقا.



وتراجع مؤشر «إم أوه إي إكس» بنسبة 35.4% إلى 1992 نقطة، خلال التعاملات أمس، بعدما هبط في وقت سابق بنسبة 45%، فيما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التعثر عن سداد الديون الروسية لأعلى مستوياتها منذ عام 2009.