أكد وزير الخارجية سامح شكري، مجددا، على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة.جاء ذلك خلال استقبال شكري، امس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط مصر ودول الخليج الشقيقة، والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير أشاد في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي حول تلك الآلية للتشاور السياسي، بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون. وأوضح حافظ أن د.الحجرف أكد مكانة مصر ومحورية دورها في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.