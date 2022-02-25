القاهرة ـ هالة عمران



نجح وزير النقل والمواصلات المصري م.كامل الوزير، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت عدة أشهر، مع رئيس شركة «سيمنز» العالمية رونالد بوش، بحضور رئيس وقيادات هيئة الأنفاق وقيادات وزارة النقل وتحالف شركات (سيمنز) العالمية و(أوراسكوم) والمقاولون العرب بقيادة شركة (سيمنز)، في الاتفاق على جميع الأمور الفنية والمالية الخاصة بمشروعي القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية (السادس من أكتوبر/ أسوان)، والمرحلة الثالثة (الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر) وتم الاتفاق على توقيع عقد المشروعين خلال الشهر القادم.



وأكد وزير النقل ـ بحسب بيان صادر امس ـ أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة، وإنشاء شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1730 كم منها 1145 كم لخطي الصعيد، وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا بطول 10 آلاف كم.



ولفت إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني، وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.



من جانبه، أعرب رونالد بوش عن سعادته البالغة بما تم الاتفاق عليه مع وزير النقل بتوقيع عقد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن هذا الاتفاق دليل على الشراكة القوية بين الجانبين، لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري، مؤكدا التعاون المستقبلي مع وزارة النقل المصرية في توطين هذه الصناعة في مصر، لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى إفريقيا.



جدير بالذكر أنه يجري حاليا تنفيذ الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في المسافة من العين السخنة حتى مطروح مرورا بالعاصمة الإدراية الجديدة والعلمين والإسكندرية بطول حوالي 600 كم، حيث يتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذلك المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.