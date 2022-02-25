القاهرة - ناهد إمام



تجاوبت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات امس مع الصعود الكبير الذي شهدته الأسعار العالمية على خلفية بدء روسيا شن عملية عسكرية في أوكرانيا.



وصرح لـ «الأنباء»، د.وصفي أمين رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية المصرية، بأنه عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية بدأ الإقبال المتزايد على اقتناء الذهب والسبائك الذهبية في الأسواق العالمية من جانب المستثمرين مما أدى إلى حدوث ارتفاع بنسبة 2% في الأسواق العالمية. كما انعكس ارتفاع السعر عالميا إلى زيادته في السوق المحلي.



وأشار إلى ان الذهب لايزال يمثل الملاذ الآمن للاستثمار في ظل عدم الاستقرار في الأسواق خاصة في الحروب أو الأوبئة.



حيث سجل سعر الغرام عيار 24 مبلغ 979 جنيها بخلاف رسوم الدمغة والمصنعية، والغرام عيار 21 جنيها 856.554 جنيها، والغرام عيار 18 مبلغ 734.17 جنيها، والغرام عيار 14 مبلغ 571.01 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب بالسوق المصري مبلغ 6.852.432 جنيها.



وقفز سعر الأونصة في الأسواق العالمية لتصل إلى حوالي 1950 دولارا بنسبة زيادة أكثر من 2% لتصل لأعلى مستوياتها في أكثر من عام.



وقال، ان الطلب على الذهب الغرام عيار 21 وأيضا على الجنيه الذهب يعد الأكثر طلبا من الأفراد والمستثمرين في السوق المحلي المصري، كما تزايد الطلب على السبائك الذهبية في الأسواق العالمية.



وتوقع د.وصفي، استمرار ارتفاع سعر الذهب مع استمرار حالة الحرب الراهنة، وفي ظل زيادة حركة الشراء من جانب الأفراد والمستثمرين والذي يواكب أيضا ارتفاع أسعار النفط عالميا، حيث تجاوز سعر النفط لخام برنت 100 دولار للبرميل.