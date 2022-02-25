القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني «2021/2022».



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني «2021/2022»، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.