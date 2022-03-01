القاهرة - خلود أبوالمجد

فاز الفيلم السعودي «قوارير» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الفيلم من إخراج 5 مخرجات سعوديات وهن رغيد النهدي، نورة المولد، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير ومن كتابة نورة المولد، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، نور الأمير.



وقالت سارة مسفر إحدى منتجات ومؤلفات الفيلم «أشعر بسعادة غامرة لحصول الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة (جائزة رشيدة عبدالسلام)، فهي الجائزة الأولى للفيلم لذلك مميزة جدا، ونحن مازلنا في أول الطريق، فهناك المزيد من المهرجانات التي سيشارك فيها الفيلم وأيضا المزيد من الجوائز».



ويطرح فيلم «قوارير» 5 قصص لبطلات نسائية يخاطرن بحياتهن بمواجهة التحديات التي تواجههن في مجتمعهن المحافظ مثل قوانين الوصاية، تخلي الآباء، الزواج بالإكراه، ترمل النساء والاعتداء الجنسي، يقوم ببطولة الفيلم الممثلون سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبولبن، رغد بالشرم، في فؤاد، إنتاج مساعد لجين باخشوين، إنتاج رغيد النهدي، سارة مسفر.



وقد شارك الفيلم مؤخرا في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتمت تسمية الفيلم بـ «قوارير» لأنها استعارة عربية للمرأة من منظور اجتماعي، تشير ضمنيا إلى كونها ضعيفة وقابلة للكسر بسهولة بسبب مشاعرها وحنانها وقوتها أيضا، وهذه الاستعارة ليست فقط تصف ذواتهن الداخلية، ولكن أيضا المظهر الجسدي للمرأة من خلال ربط منحنيات القارورة بجسم المرأة، فتناول الفيلم على عكس الوصف مدى قوتهن وتغلبهن على الكثير من المواقف الحياتية الصعبة خاصة في المجتمع العربي.