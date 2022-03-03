ناصر العنزي

يحتضن ستاد جابر الدولي في السابعة والنصف مساء غد الجمعة مواجهة السباق على صدارة دوري stc الممتاز بين الكويت المتصدر برصيد 23 نقطة والقادسية الرابع بـ 20 نقطة، كما يلتقي قبلها في الخامسة مساء الفحيحيل برصيد 10 نقاط مع جاره الشباب بـ 11 نقطة على ملعب عبدالله الخليفة.



وستكون مواجهة الكويت والقادسية محط أنظار الجماهير لأهميتها في تحديد شكل الصدارة وجريا على عادة الفريقين في التنافس المثير بينهما وقدرة كل منهما في الفوز على الآخر.



والأبيض بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول تمكن من انتزاع الصدارة من كاظمة في الجولة الماضية بعد تغلبه على التضامن بخماسية وتعثر البرتقالي بالتعادل مع اليرموك، وهو قادر على الاستمرار بصدارته لما تضمه صفوفه من عناصر مميزة.



ومن جانبه فإن القادسية عانى في الجولات الماضية وخسر أمام العربي بهدف في الجولة الماضية في أول مهمة لمدربه الوطني ناصر الشطي خلفا للجزائري مضوي، لذلك بات عليه تحقيق الفوز كي يبقى في دائرة الصراع الخماسي على الصدارة مع الكويت والعربي وكاظمة والسالمية.



وتضم صفوف الاصفر عناصر ذات خبرة بقيادة بدر المطوع يمكنها التعامل مع المواجهة بشكل مرض لجماهيره، فيما لم تتحدد مشاركة عيد الرشيدي بسبب الإصابة.



وفي مباراة الفحيحيل والشباب يسعى الفريقان إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة بعدما دخلت البطولة في تنافس شديد لكسب النقاط.

اعتزال حمد العنزي



وستشهد مواجهة الكويت والقادسية اعتزال مهاجم الأصفر السابق حمد العنزي برعاية فواز الحساوي.



وقد ساهم العنزي في تحقيق انجازات القادسية لعدة مواسم، ومثل القادسية في جميع الفئات السنية.