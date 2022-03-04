أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط، والتي تضمنت 50 قياديا من رواد السفر والسياحة في المنطقة، حيث جاء بها 3 قياديين بالقطاع من الكويت، وهم: مروان بودي، وطلال البحر وكامل العوضي، فيما شملت القائمة 24 قياديا من الإمارات، و11 من السعودية، و4 من مصر.

مروان بودي



وقالت «فوربس» إن مروان بودي هو رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية، حيث يعمل مع شركة (Boodai Corporation) الكويتية منذ عام 1995، التي أسست شركة طيران الجزيرة في عام 2005.



وتبلغ أصول طيران الجزيرة 677 مليون دولار في سبتمبر 2021، كما سجلت إيرادات بقيمة 156.3 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي. وتملك الشركة المدرجة ببورصة الكويت، محطتها الخاصة في مطار الكويت الدولي وتديرها.



كذلك نقلت أكثر من 208 آلاف مسافر خلال النصف الأول من عام 2021. وتضم شركة بودي عدة علامات تجارية أخرى منها: تلفزيون الراي، وصحيفة الراي، وأسمنت الهلال، وسيتي باص، وبودي للتجارة وغيرها.

طلال البحر



أشارت المجلة إلى أن طلال جاسم البحر هو رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، والتي تأسست في عام 1995، حيث تملك 12 منشأة فندقية في دبي وجنوب أفريقيا وتنزانيا، بما فيها فندق موفنبيك أبراج بحيرات جميرا، ومنتجع فيرمونت زيمبالي، و(ZANZIBAR Beach Hotel).



فيما بلغت أصول الشركة المدرجة في بورصة الكويت 762 مليون دولار، وحققت إيرادات بقيمة 95 مليون دولار، في نهاية سبتمبر 2021. ويتمتع البحر بأكثر من 17 عاما من الخبرة في قطاعي الاستثمار والتطوير العقاري.



ويشغل أيضا البحر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، ورئيس مجلس إدارة شركة (United Investments Portugal) وعضو مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية الكويت، وبورصة الكويت، وشركة المملكة بيروت و(Miami International Holding) و(MIAX).

كامل العوضي



قال «فوربس» إن كامل العوضي هو نائب الرئيس الإقليمي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، مشيرة إلى أنه تولى منصبه الحالي في مارس 2021، ويعمل مباشرة مع المدير العام والرئيس التنفيذي لإياتا.



ويعد اتحاد النقل الجوي الدولي، هو الاتحاد التجاري لشركات الطيران في العالم، ويمثل حوالي 290 شركة طيران، أو%83 من إجمالي الحركة الجوية. كما يعمل العوضي مع الحكومات ووكالاتها، ومنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط لإحياء قطاع الطيران في المنطقة. وقبل انضمامه إلى إياتا، عمل العوضي مع الخطوط الجوية الكويتية 31 عاما، حيث شغل عدة مناصب، منها: مدير العمليات، ونائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي.

عام إيجابي



وبالعودة إلى قائمة «فوربس»، قالت المجلة إن عام 2021 كان إيجابيا لقطاع السياحة والسفر، الذي استطاع استعادة جزء من نشاطه بعد عام من الركود التام بسبب جائحة كورونا. ومع التوسع في توزيع اللقاحات، واستمرار البلدان بفتح أبوابها والتخلص من القيود التي فرضتها الجائحة، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدا من النمو في عام 2022.



ورغم أن مؤشرات القطاع لم تبلغ المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن العام الماضي شهد تعافيا مقارنة بالعام الذي سبقه. على سبيل المثال: زاد عدد ركاب مطار الملكة علياء الدولي في الأردن بنسبة 122% في عام 2021 مقارنة بعام 2020. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الفنادق نموا أيضا، إذ ستفتتح علامة ماريوت الدولية حوالي 25 فندقا جديدا في المنطقة هذا العام.



أما على صعيد التغيرات التي أحدثتها الجائحة، فقد أصبح العمل عن بعد أمرا شائعا للعديد من الموظفين، بقيادة شركات تكنولوجيا كبرى مثل (Twitter) و(Meta) و(Amazon). مما دفع الشركات لتغيير سياستها، وتأجير المساحات الفندقية للمسافرين الذين يبحثون عن مكاتب مؤقتة، كذلك للمقيمين الراغبين في تغيير بيئات أعمالهم. وعلى الجانب المالي، تتجه معظم شركات السفر الآن لتقليل أصولها، إذ يتيح الفصل بين إدارة العمليات والأصول العقارية الآن، تركيز شركات الضيافة على أعمالها الأساسية.

منهجية التصنيف



وبالنسبة لمنهجية التصنيف، اختارت المجلة القادة الذين يعملون في قطاع السياحة والسفر، بما في ذلك شركات السفر والطيران والمطارات والفنادق. وقد صنف القادة المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وفقا للمعايير الآتية:



٭ حجم أعمال الشركة، بما فيها قيم الإيرادات والاستثمارات والأصول.



٭ ملكية الشركة والأصول.



٭ المناصب التي يتولاها القائد.



٭ الخبرة المهنية.



٭ قوة تأثير قائد الأعمال.



٭ الإنجازات الشخصية الأخرى.