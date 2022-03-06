القاهرة - ناهد إمام



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا بالتعاون مع د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة.



جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة الهجرة في إطار المتابعة المستمرة لموقف أبنائنا في أوكرانيا عبر تطبيق «زووم»، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية والطلبة الدارسين في أوكرانيا للاطمئنان على أوضاعهم والاطلاع على آخر المستجدات، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن الاستمارة تضم كل تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التي يقيم فيها في أوكرانيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين في أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها في الاستمارة، حيث إنها متاحة الآن عبر رابط التسجيل: https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8



وأكدت الوزيرة أن الحفاظ على حياة هؤلاء الطلبة له الأولوية القصوى، ونقلت لهم متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كل البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية.