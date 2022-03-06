القاهرة - خديجة حمودة



جلست امس القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الادارية المصرية لأول مرة في تاريخها. ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، الذي أسس في العام 1946، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في اكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة. وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة «إنه تم توزيع 98 قاضية للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة»، مشيرا إلى أنهن قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، وشاركن زملائهن من القضاة في الإنجاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس. ولفت إلى أن القاضيات اجتزن دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.



وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الاندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.



وذكر بيان مجلس الدولة، اليوم، أن القاضيات تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة، مثل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.