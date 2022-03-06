أعلن البريد المصري تطبيق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم في تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر وذلك في إطار الاهتمام بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.



وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصري د.شريف فاروق، إن منظومة البريد المصري للدفع غير النقدي ستحقق الاندماج والتكامل المالي لعملاء البريد المصري، بما يمكنهم من السداد غير النقدي للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» المنتشرة بجميع مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة في تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني.



ومن المقرر خلال الفترة القادمة التوسع في مجالات الدفع الإلكتروني لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ «QR code» وتطبيقات الهاتف المحمول.