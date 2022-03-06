القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (COP27) في شهر نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، والخارجية سامح شكري، والبترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، والسياحة والآثار د.خالد العناني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، والتعاون الدولي د.رانيا المشاط، والمالية د.محمد معيط، والبيئة د.ياسمين فؤاد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، والطيران المدني محمد منار، بالإضافة إلى محافظ جنوب سيناء خالد فودة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (COP27) في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.



كما وجّه الرئيس السيسي بمواصلة الجهات المعنية المختلفة تعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، سواء على مستوى التنظيم والاستضافة أو على مستوى الشق الفني والموضوعي أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة.



وعرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها، وكذا التنسيق الجاري في هذا الإطار مع الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية، والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والدفع بالشواغل الوطنية والأفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة.