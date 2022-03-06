صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي لصالح فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة الاتحادية العليا قرارا سابقا لرئاسة البرلمان في ذات الصدد.



وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان امس أن مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي لصالح فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية بموافقة 203 أصوات من أصل 265 نائبا حضروا الجلسة. وجاء التصويت بعد أن أبطلت المحكمة العليا في الأول من مارس الجاري قرارا سابقا لرئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح واشترطت أن يكون القرار من مجلس النواب وليس من رئاسته فقط.



وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت في الثامن من فبراير الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية بعد أن أخفق البرلمان في الانعقاد ضمن السقف الزمني الدستوري لانتخاب الرئيس من قائمة المرشحين الأولى.



وبين الـ 25 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي: برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.



وأثار قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح ثانية اعتراض عدد من النواب ما دفع أحد النواب إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية التي حسمت الجدل بجواز فتح الترشح ولكن بتصويت البرلمان وليس بقرار من رئاسة البرلمان.