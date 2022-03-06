ياسر العيلة



ليلة غنائية عنوانها الطرب والشجن ممزوجة بالرومانسية حققها مهرجان «فبراير الكويت 2022 - العودة» في ثاني لياليه الطربية على أنغام «قيثارة الخليج» المطربة الكبيرة نوال الكويتية والمطرب القطري صاحب الصوت الشجي فهد الكبيسي والمطرب الكويتي الشاب فهد السالم، وسط حضور جماهيري فاق الـ 4 آلاف شخص كانوا على موعد مع الطرب الخليجي والرومانسية الجميلة.



البداية كانت مع صعود مقدمة الحفل غادة الرزوقي خشبة المسرح والتي بدورها رحبت بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس الذي صاحب وصلتي الفهدين السالم والكبيسي، ومن ثم قدم المطرب الشاب فهد السالم وصلته الغنائية بالمهرجان، وهي المشاركة الأهم في مشواره الفني، وغنى مجموعة من الأغنيات الخاصة به بجانب أغان أخرى شهيرة لمطربين آخرين، منها «سمى الروح» و«حلم عمري»، التي تفاعل معها الجمهور الذي أثنى على موهبة وصوت السالم.



وظهر السالم واثقا من نفسه أمام الحضور الكثيف فغنى «طاير من الفرحة طاير» و«فزيت من نومي» و«روح وانساني». واختتم بأغنية «لربما»، وهنا يجب ان نشيد بدور مهرجان فبراير الكويت بمنحه فرصا ذهبية للمطربين الشباب بالتواجد في حفلاته بواقع مطرب لكل حفلة، خاصة ان المهرجان يحظى بمتابعة إعلامية كبيرة من خلال نقل حفلاته على الهواء مباشرة من إذاعة وتلفزيون، بجانب الحضور الجماهيري الكبير.



«نبع الوفا الصافي»



وكان الحضور على موعد في ثاني فقرات الحفل مع النجم القطري فهد الكبيسي الذي أطل بإطلالة رائعة وواثقة واستقبله الجمهور بحفاوة تظهر محبتهم له، وبدأ وصلته بالأغنية الوطنية «يا نبع الوفا الصافي» إهداء منه للكويت وأهلها، وتمايلت فرحا معها أعلام الكويت الحبيبة في كل مكان داخل قاعة «أرينا». وأعرب الكبيسي عن سعادته الكبيرة بالغناء مجددا في الكويت وأمام جمهورها الحبيب، عقب ذلك قدم أغنية «تصدد» وهي رومانسية وساعد ديكور المسرح الذي تزين باللوحات المضيئة المبهرة في إضفاء حالة من مشاعر الحب والعشق وتفاعل معه الحضور بشكل كبير.



وأطلق الكبيسي العنان لصوته بأغنيته الجميلة «ماذا دهاك»، ووسط تصفيق الجمهور وترديده لاسم «فهد» أكثر من مرة، ما دفع بالنجم القطري لمداعبتهم بقوله «يا سلام عليكم»، معبرا عن سعادته بهذا الحضور الكبير وبتواجده بينهم في إحياء ليلة من حفلات «فبراير الكويت 2022»، وعلى أنغام الفرقة الموسيقية الرائعة شدا الكبيسي بأغنية من ألبومه الجديد بعنوان «شاغل التفكير» وأعقبها بأغنية جديدة أخرى تحمل اسم «وسم القلب» وسط تفاعل من الحضور.



وحرص الكبيسي في الحفل على التنويع بين أغانيه القديمة والجديدة، بحيث تلبي كل رغبات محبيه للاستمتاع بصوته الجميل، فقدم مجموعة من أجمل ما غنى مثل «اترامي» و«ماتشوفه عيني» و«ليه انا اهتم» و«الحب أسرار» و«إلا الموت» و«تجي نعشق»، لينهي وصلته ويودع الجمهور وداعا جميلا.



«ولهت عليكم»



وعلى الموعد كانت إطلالة النجمة الكويتية نوال وهي ترتدي فستانا أسود رائعا، بعد ان قدمتها بشكل جميل المذيعة غادة الرزوقي، تتقدمها موسيقى أغنيتها الجميلة «لا شك ترضيني» على أنغام الفرقة الموسيقية التي صاحبتها بقيادة المايسترو هاني فرحات الذي حظي بترحيب كبير من الجمهور، وأثارت أم حنين حماس الحضور الذي كان يصفق لها ويهتف باسمها، لترحب به بعد انتهاء أغنيتها، معبرة عن سعادتها بوجودها بينهم، قائلة: «ولهت عليكم، ولهت عليكم، ولهت عليكم، الله يحفظ الكويت وينعم عليها وعلى أهلها بنعمة الأمن والأمان»، لتنتقل بعدها إلى أغنيتها «تفاصيل»، وبناء على طلب الجمهور بغناء أغنيات بعينها لبتهم «قيثارة الخليج» بتقديم رائعتها الجميلة أغنية «مستحيل انساك» والتي ردد الحضور كلماتها معها.



ومن أغنية لأخرى تنقلت نوال مداعبة الجمهور تارة بالكلمة الحلوة، وتارة أخرى بأغنية جميلة تحمل كلماتها الحب والرومانسية، فكانت أغنيتها «مكانك مبين»، وأعقبتها بأغنية «ضاقت عليك» ثم قدمت «عرفت الناس» لتعيد للأذهان اللحن الجميل، وبعدها أغنية «فيني كثير»، ثم طلبت من الجمهور ان يغنوا معها أغنية كويتية قديمة وهي «طال هجر الحبايب» للمطرب الراحل عبدالله الفضالة.



وغنت نوال بـ «سلطنة» بدون موسيقى مقاطع من أغنيتها الشهيرة «شمس وقمر» التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، لتقدم بعدها أغنية «لا تغلط»، وأعقبتها برائعتها الجميلة «انت طيب» التي ردد الجمهور كلماتها معها كلمة كلمة، مما دعاها الى ان تقول لهم «أكثر من مرة يا زينكم»، ثم غنت لهم واحدة من أهم أعمالها خلال مشوارها الفني وهي «يا تاعبني».



وتفوقت نوال على نفسها من خلال أغنية «ليش»، وبناء على رغبة الجمهور غنت من دون موسيقى مقطعا من أغنية «ايام حبك»، لتقدم قدمت أغنية «خذوني معاكم» التي أطربت الحضور، وتفاعلوا مع صوت ام حنين والموسيقى بشكل كبير، وقدمت أغنيتها الشهيرة «يا مصبر الموعود».

من أجواء الحفل الثاني لمهرجان «فبراير الكويت 2022 - العودة»

٭ وضح التأثير الكبير لغياب الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عن الحفل، فوجود بوفواز يعطي حالة من الانضباط الشديد في كل ما يخص الحفل.



٭ بدا الضيق والغضب على النجمة نوال الكويتية على «الريد كاربت» قبل بداية وصلتها الغنائية، وكشفت ان سبب «زعلها» هو تأخر موعد صعودها على المسرح ولكن سرعان ما تجاوبت مع أسئلة الزملاء الصحافيين.



٭ كشفت نوال عن أحد طقوسها الخاصة قبل غنائها في اي حفل وهو حرصها على تناول «التمر» ليمنحها طاقة ونشاطا أثناء الغناء كونها مريضة سكر منذ 7 أعوام.



٭ قاعة «ارينا» التي تستضيف حفلات المهرجان كانت حديث الجمهور، الجميع أشاد بفخامتها وزادها جمالا المسرح بديكوره الحديث والإضاءة، وهذا يحسب لمجموعة الرئيسي التي دائما تتواجد بقوة في المناسبات الكبيرة.



٭ رعاة المهرجان الخطوط الجوية الكويتية وشركة زين للاتصالات وأطياب الشيخ حرصوا على إهداء نجوم كل حفل العديد من الهدايا.



٭ كالعادة كان تواجد تلفزيون الكويت مميزا من خلال النقل المباشر للحفل وكواليسه من خلال الاستديو الخاص، من تقديم عبدالله الطراح وفاطمة القديري، وإعداد الزميل صالح الدويخ، وإخراج سليمان الخراز واحمد السعيد، حيث استضافوا عددا من الإعلاميين المتواجدين في الحفل بالاضافة الى وكيل التلفزيون بالتكليف د.يوسف السريع.