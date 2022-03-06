القاهرة - خلود أبوالمجد



أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلا كبيرا بظهورها على الملصقات الدعائية لمسلسل «بطلوع الروح» وهي ترتدي ملابس عسكرية لتنظيم «داعش» الإرهابي.



وهذا المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتشارك إلهام في بطولته ومعها: منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري، وتدور أحداثه حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي.



وعن الشخصية التي تقدمها في «بطلوع الروح» قالت إلهام شاهين، حسب تصريحات صحافية انها شخصية بعيدة تماما عنها وعن شخصيتها، وبذلت مجهودا كبيرا من أجلها.