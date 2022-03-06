مفرح الشمري



تعرضت الممثلة كفاح الرجيب أمس الأول لحادث مروري وتم نقلها الى أحد المستشفيات وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبين أن لديها رضوضا بسيطة وانتفاخا في الوجه.



«الأنباء» تواصلت مع زوجها الممثل مشاري المجيبل للاطمئنان على صحة زوجته فقال «الحمدالله أمورها طيبة والاطباء سمحوا لها بمغادرة المستشفى بعد ان تبين ان لديها رضوضا بسيطة وتحتاج الى الراحة حتى يخف الانتفاخ في وجهها والتي سببته الوسادة الهوائية بعد خروجها بسبب الحادث.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للممثلة كفاح الرجيب التي تعد من الممثلات المميزات في التلفزيون والمسرح.. سلامات كفاح.