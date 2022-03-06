فرقد الصانع: النتائج تعكس قوة المجموعة وقدرتها على تحمل المخاطر عبر تنوع مصادر دخلها



أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد عبدالله الصانع، عن نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 50.2 مليون دينار، ما يعادل ربحية 223.68 فلسا للسهم الواحد، بارتفاع 207%، بالمقارنة بربح بقيمة 16.3 مليون دينار عن العام 2020.



وأوضح الصانع، في بيان صحافي، أن مجموع الإيرادات بلغ 310.7 ملايين دينار، بارتفاع 47%، بالمقارنة مع 210.8 مليون دينار عن عام 2020، كما بلغ صافي ايرادات الاكتتاب 41.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 13.6 مليون دينار ونسبتها 49%، بالمقارنة مع 28 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.



وقال ان السبب في نمو نتائج الشركة خلال عام 2021، يعود إلى ارتفاع النتائج الفنية وأرباح الاستثمارات لشركات المجموعة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة من الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج.



وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 35% (35 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.



الجدير بالذكر أنه تم توزيع أرباح مرحلية نقدية بنسبة 71% (71 فلسا للسهم الواحد) خلال عام 2021، ليصبح إجمالي التوزيعات النقدية عن عام 2021 (106 فلوس للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية قدرها 30.08 مليون دينار، وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم ما مقداره 673 فلسا كما في 31 ديسمبر 2021، بالمقارنة مع 630 فلسا في 31 ديسمبر 2020 بارتفاع 7%.



وارتفعت حقوق المساهمين 63% خلال 2021 بما يعادل 73.4 مليون دينار، لتبلغ 190.8 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، بالمقارنة مع 117.4 مليون دينار في 2020، وحققت قيمة الأقساط المكتتبة ارتفاعا 23%، بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 548.5 مليون دينار، بزيادة قيمتها 104 مليون دينار، بالمقارنة مع 444.4 مليون دينار في 2020.



وبلغ صافي ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 31.4 مليون دينار، بارتفاع نسبته 106% وقيمته 16.2 مليون دينار عن العام السابق، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الفنية للشركة بقيمة 264 مليون دينار بنسبة 147% ليصل إلى 442.6 مليون دينار، كما في نهاية 2021، بالمقارنة مع 179 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2020.



وارتفعت الأصول لتصل إلى 1.4 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 555.8 مليون دينار، ونسبتها 69% بالمقارنة مع السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد عبدالله الصانع: «تعكس نتائج هذا العام قوة المجموعة وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها.

كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك باعتماد استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية، المطالبات والخدمات الأخرى».



وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضا لكافة الجهات الرقابية بالكويت».