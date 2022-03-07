قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه بناء على طلبين حكومي ونيابي سيعقد المجلس جلسة خاصة اليوم لمناقشة تداعيات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى تلقيه طلبا نيابيا آخر لعقد جلسة خاصة بشأن أوضاع المتقاعدين.

وذكر الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس إنه تلقى وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس طلبين، الأول مقدم من الحكومة لعقد جلسة سرية خاصة طارئة للمجلس على أثر الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية.

وأضاف الغانم: إنه عملا بنص المادة 72 تم الطلب الحكومي لاطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة والاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.

وأشار الغانم إلى تقديم النواب د.حمد المطر، د.صالح المطيري، أحمد الحمد، د.بدر الملا، مرزوق الخليفة، أسامة الشاهين، د.عبدالله الطريجي، د.محمد الحويلة، مهلهل المضف، بدر الحميدي طلبا على الموضوع نفسه.

وأوضح الغانم ان الطلب النيابي لعقد جلسة خاصة نص على «نطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الحرب القائمة بين جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا وآثارها على الخليج العربي والكويت ومنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المخزون الاستراتيجي للدولة وتوفير الأمن الغذائي الداخلي الدائم والاستعداد لاحتمالات التسرب والتلوث النووي من المفاعلات الذرية».

وقال الغانم إنه قام بدمج الطلبين بعد التنسيق بين مقدمي الطلب النيابي والحكومة في جلسة واحدة وتوجيه الدعوة إلى عقد الجلسة اليوم الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأشار الغانم إلى وجود طلبات عدة أخرى لعقد جلسات خاصة من النائب بدر الحميدي وآخرين بخصوص موضوعات معينة.

وذكر الغانم انه تسلم طلبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المتقاعدين مقدما من النواب أسامة المناور، بدر الحميدي، فرز الديحاني، فايز الجمهور، د.عبيد الوسمي، مساعد العارضي، د.عبدالله الطريجي، د.خالد العنزي، مبارك العجمي، وسعود أبوصليب.

وقال الغانم إن الطلب النيابي تضمن المناقشة والتصويت على ما يخص توزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، وزيادة رواتبهم ورفع الحد الأدنى للرواتب، نظرا لاستحقاق هذه الفئة من المواطنين والمواطنات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا البلد المعطاء وحان وقت رد جزء يسير من عطائهم تجاه البلد.

وأوضح الغانم أنه سيقوم بالتنسيق مع مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة بشأن المتقاعدين لتحديد الموعد المناسب لهم.

من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان في جمهورية غانا، ألبان سومانا كينجسفورد باجبين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.