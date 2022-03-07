وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، قال في مقدمته: إنه بعد صدور القرار الوزاري المتعلق بتسمية رؤساء الهيئات الطبية في المستشفيات واعتبارا لأهمية اختصاصات ومسؤوليات رؤساء الهيئات الطبية. وطالب النائب د.هشام الصالح تزويده وإفادته بالآتي:



1 - مدى احترام قرار التعيين للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظائف الاشرافية المحددة من قبل ديوان الخدمة.



2 - ما الشروط والمعايير التي على أساسها تمت تسمية رؤساء الهيئات الطبية؟



3 - هل يشترط فيمن يشغل منصب رئيس هيئة طبية التفرغ التام وعدم الارتباط بعيادات خاصة وهل يشترط ذلك أيضا فيمن يعمل رئيس قسم بمختلف التخصصات الطبية؟



4 - هل لايزال هناك من يعمل نائب مدير عام وبنفس الوقت تم تعيين رؤساء الهيئات الطبية؟ فإن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك وطبيعة الاعمال الموكلة الى نائب المدير العام.



5 - تزويدي بصورة عن قرارات التعيين وقرارات تسكين المنصب الاشرافي السابق ان وجد والتسلسل الوظيفي لكل من تمت تسميتهم رؤساء هيئات طبية وما سبب استبعاد آخرين ذوي استحقاق أولى سواء من حيث الاقدمية او التدرج الوظيفي وفقا لمعايير قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه.



6 - هل توجد احكام قضائية صدرت بحق أي من الأسماء التي تمت تسميتهم رؤساء الهيئات الطبية؟ فان كانت الإجابة بنعم ماهي الأسباب التي دعت وزارة الصحة تسميته رئيس هيئة طبية رغم رفض القضاء لتعيينه كرئيس قسم؟



7 - هل هناك شبهات مالية تتعلق بأحد ممن تمت تسميتهم رئيس هيئة طبية تتعلق بمكافأة الصفوف الأمامية؟ ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة حيال ذلك. وان كانت الإجابة بالنفي هل تحققت الوزارة من استحقاقه لمكافأة الصفوف الامامية بالأيام المحددة لذلك من خلال العودة الى رئيس القسم المباشر عنه.