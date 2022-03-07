ثامر السليم



أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي بإضافة تخصص التغذية «Nutrition» وتخصص «‎Environmental and Public Health» للقائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة، حيث تم اعتماد عدد من الجامعات التي يسمح باستكمال الدراسة فيها شريطة أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



وجاء في القرار الذي أصدره د.المضف مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



وأشار إلى انه يجب الا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية، مؤكدا ضرورة مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج الكويت مع مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم في الكويت.