أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الأنصاري، أن نظام الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة للفصل الدراسي الثاني 2021 /2022 سيكون بنفس نظام الفصل الدراسي الأول السابق.



وأشار في بيان صحافي أمس الأحد إلى قرار رقم (2021/2385) بشأن ضوابط العودة إلى الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة مع مخاطبة وزارة الصحة بشأن الموافقة للعودة الشاملة للدراسة حضوريا.



ودعا الأنصاري الجميع إلى تطبيق الاشتراطات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة حتى تكون العودة ناجحة وتعود الحياة الدراسية إلى طبيعتها.