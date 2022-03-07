عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ممثلا عن سموه، تنطلق مساء اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر التربوي الـ 44 الذي تقيمه جمعية المعلمين من 7 حتى 9 الجاري تحت شعار «أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته»، وبمشاركة عدد من القياديين التربويين، والأكاديميين والباحثين وأهل الميدان من معلمين ومعلمات وموجهين وموجهات.

وستستهل فعاليات المؤتمر، التي ستقام عن بعد عبر برنامج ZOOM، بحفل الافتتاح الساعة 6.45 مساء، وسيشتمل على كلمة لممثل سمو ولي العهد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعقبها كلمة رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، ثم كلمة رئيس اللجنة التحضيرية العليا والمقرر العام للمؤتمر د.عمار العجمي، ثم عرض لفيلم وثائقي بعنوان «بصمات واضحة».

وتعقب حفل الافتتاح جلسة نقاشية تحت عنوان «إصلاح التعليم: من الخلل إلى الحل»، بمشاركة رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حمد المطر ووكيل التربية د.علي اليعقوب ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم السابق د.غازي الرشيدي، فيما ستقام على امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة 6.30 مساء 6 جلسات للمؤتمر لمناقشة الأبحاث والدراسات المقدمة يعقبها جلسة التوصيات.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التحضيرية العليا والمقرر العام للمؤتمر د.عمار العجمي، على أهمية المؤتمر وبما يحظى به من رعاية أبوية كريمة من سمو ولي العهد، مشيرا الى أن المؤتمر جاء في ظل الحاجة الماسة لما تمر به العملية التعليمية حاليا من مرحلة صعبة، بسبب آثار «كورونا» وتداعياتها السلبية على المسيرة التعليمية وعلى مستوى التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلبة، وعلى تهيئة المناخ المناسب لأهل الميدان لأداء رسالتهم ولتأمين حالة الاستقرار والثبات على مستوى الخطط والمشاريع التربوية، وفي ظل الحاجة الماسة أيضا لطرح قضية إصلاح التعليم وأولوياته ومتطلباته على طاولة البحث والدراسة والنقاش.