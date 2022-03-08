يملك بايرن ميونيخ الألماني فرصة لتحسين نتائجه المتقلبة في الآونة الأخيرة، عندما يستقبل سالزبورغ النمساوي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يبدو طريق ليفربول مشرعاً نحو ربع النهائي بعد تقدمه على إنتر الإيطالي ذهابا بثنائية.



وعلى وقع خشية النادي البافاري عدم تجديد عقد هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، يأمل بايرن في مباراة أقل تعقيدا من الذهاب عندما تقدمه سالزبورغ حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن ينقذه الفرنسي كينغسلي كومان مسجلا هدف التعادل.



وخلافا لعادته، صام ليفاندوفسكي عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات، ويبدو مستقبله غامضا مع حامل لقب الدوري الألماني في آخر تسع سنوات. وانتشرت تقارير نهاية الأسبوع الماضي، عن رغبة أندية إنجليزية بضم الهداف المخضرم واتصال مان يونايتد بوكيل أعماله بيني زاهافي.



وينتهي عقد ليفاندوفسكي (33 عاما) في يونيو 2023، على غرار زميليه المخضرمين الحارس مانويل نوير (35) وتوماس مولر (32).



وفيما أبلغ النادي نوير ومولر رغبته بالتجديد لهما، لا يزال عقد ليفاندوفسكي غامضا.



وأثارت الشكوك حول بقاء ليفاندوفسكي اهتماما من إسبانيا أيضا، مع الحديث أيضا عن مبادلة بين بايرن وأتلتيكو مدريد تشهد قدوم البرتغالي الشاب جواو فيليكس بالاتجاه المعاكس، بحسب صحيفة «ماركا».



وكانت مباراة الذهاب بين بايرن وسالزبورغ في طريقها لصدمة قوية. بعد نزوله الاضطراري مبكرا في الدقيقة 12، سجل الشاب تشيكووبويكي أدامو هدف السبق لسالزبورغ في الدقيقة 21.



وبقي الفريق الذي تأهل بصعوبة إلى ثمن النهائي، لحلوله وصيفا في مجموعة متواضعة تصدرها ليل الفرنسي، متقدما حتى الدقيقة الأخيرة أمام بايرن، أحد ثلاثة فرق حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات مع ليفربول وأياكس أمستردام الهولندي.



لكن الفرنسي كينغسلي كومان أنقذه في الرمق الأخير، علما أن قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض لم تعد تعتمد في البطولة القارية، ما يعني أن مهمة سالزبورغ ستكون أقل صعوبة في ملعب أليانز أرينا.



وأثبت بطل النمسا ذهابا أن بمقدوره مقارعة لاعبي المدرب الشاب يوليان ناغلسمان، خصوصا لناحية سرعتهم، واستعدوا جيدا للمواجهة بفوز سهل على متذيل الترتيب في الدوري المحلي 4-0.



وبرغم فوزه ذهابا في عقر دار إنتر بهدفين مهد لبلوغه ربع النهائي، إلا أن ليفربول يخوض مواجهة حذرة مع حامل لقب الدوري الإيطالي الذي لا يزال منافسا على الصدارة مع ميلان ونابولي برغم تذبذب نتائجه أخيرا.



في المقابل، يصمد ليفربول في وجه ترسانة مان سيتي ضمن البريمييرليغ وسمح له بالبقاء على بعد 6 نقاط من المتصدر وحامل اللقب، علما أنه لعب مباراة أقل.



وبرغم قساوة النتيجة ذهابا، إلا أن إنتر أصاب العارضة عبر التركي هاكان تشالهان أوغلو، وكان الأفضل حتى الدقيقة 75 عندما كسر البرازيلي روبرتو فيرمينو حاجز دفاعه برأسية، قبل أن يقضي النجم المصري محمد صلاح على آماله.



وبعد أن قاده إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري بعد طول انتظار، يقاتل المدرب الألماني يورغن كلوب على 4 جبهات مع ليفربول، بعدما خشي مناصرو النادي الأحمر أن تقضي مشاركة نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في كأس أمم أفريقيا الأخيرة على حظوظه بالمنافسة.