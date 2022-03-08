سجل نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 54 نقطة وقاد فريقه للفوز 126-120 على بروكلين نتس ونجمه كيفن دورانت الذي بات اللاعب الرقم 23 في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين يتخطى حاجز الـ 25 ألف نقطة.



وحقق بوسطن فوزه الرابع عشر في مبارياته الـ 16 الأخيرة، ليعزز مركزه الخامس في المنطقة الشرقية مع 39 انتصارا مقابل 27 هزيمة، وليقترب أكثر من شيكاغو بولز الرابع وميلووكي باكس الثالث (39-25 لكل منهما).



من ناحيته، عادل تايتوم الرقم القياسي لفريقه مع أكبر عدد من المباريات مع 50 نقطة على الأقل (حقق ذلك خلال 4 مباريات) والذي كان بحوزة الأسطوري لاري بيرد. وتغلب ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية وبطل الموسم الماضي على فينيكس صنز متصدر الغربية والذي غاب عنه أكثر من لاعب بارز 132-122.



وتعملق خريس ميدلتون في صفوف الفائز بتسجيله 44 نقطة بينها 16 في الربع الأخير في مباراة متكافئة نسبيا بين الفريقين اللذين خاضا نهائي البلاي أوف الموسم الماضي ليرفع الفائز انتصاراته إلى 40 هذا الموسم مقابل 25 خسارة.



وفي المباريات الأخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على تورونتو رابتورز 104-96، ونيويورك نيكس على 116-93، وواشنطن ويزاردز على إنديانا بايسرز 133-123 ودنفر ناغتس على نيو أورليانز بيليكانز 138-130 بعد التمديد وهيوستن روكتس على ممفيس غريزليز 123-112.