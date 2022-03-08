استعاد ميلان صدارة الدورة الإيطالي لكرة القدم من جاره وغريمه إنتر، بعد فوزه الغالي على نابولي، أحد منافسيه المباشرين على اللقب، في عقر داره بهدف وحيد للفرنسي أوليفييه جيرو، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين.

وعاد ميلان الى سكة الانتصارات بعد تعادلين تواليا في المرحلتين السابقتين، ليستعيد الصدارة التي خطفها إنتر بخماسية في ساليرنيتانا.

ورفع الروسينيري رصيده الى 60 نقطة ليفض شراكة النقاط مع نابولي الذي تجمد عند 57، ومتقدما باثنتين عن إنتر الذي يملك أفضلية مباراة مؤجلة ضد بولونيا عن منافسيه.

ويطمح ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي الى لقب أول في «سيري أ» منذ العام 2011، في معركة تعد بأن تكون شرسة حتى الرمق الاخير.



من جهته، مني نابولي بالخسارة الأولى في الدوري بعد ثماني مباريات تواليا من دون هزيمة، بعد أن كان خطف الصدارة في المرحلة السابقة بفارق الأهداف عن ميلان بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع على لاتسيو.

ويبحث نابولي عن لقب أول في الكالتشيو منذ عام 1990 بقيادة الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.



وثأر ميلان من خسارته المباراة الاولى التي جمعته مع نابولي في الدوري هذا الموسم في ملعب سان سيرو في ديسمبر الماضي وانتهت بفوز الفريق الجنوبي بهدف دون رد.



إسبانيا



تمكن حامل اللقب أتلتيكو مدريد من الفوز على مضيفه ريال بيتيس 3-1 بفضل ثنائية للبرتغالي جواو فيليكس ليتقدم للمركز الرابع ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



وافتتح فيليكس التسجيل لأتلتيكو بعد دقيقتين من صافرة البداية اثر تمريرة من الأرجنتيني أنخل كوريا (خرج مصابا في الدقيقة 27) من يسار المنطقة إلى الهداف الخالي من أي مراقبة، ليتابع الكرة بسهولة في الشباك.

وعادل بيتيس في الدقيقة الخامسة بفضل البديل المهاجم كريستيان تيو الذي حل بدلا من لاعب الوسط المكسيكي أندريس غواردادو المصاب، بعدما خسر هيكتور هيريرا الكرة لتصل إلى لاعب برشلونة السابق سددها بيسراه رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس السلوفيني يان أوبلاك من التصدي لها.



واستعاد أتلتيكو الأفضلية في الشوط الثاني بعد خسارة تيو الكرة وهجمة سريعة بدأها المدافع البرازيلي فيليبي إلى ماركوس يورنتي الذي انطلق على الرواق الأيمن ليمرر كرة داخل المنطقة إلى فيليكس الخالي من أي مراقبة ليسدد في الشباك (61)، في سيناريو مشابه للهدف الأول.



وأطلق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رصاصة الرحمة على بيتيس بالهدف الثالث من الفرنسي توما ليمار (81).



واستمرت سلسلة بيتيس السلبية أمام نادي العاصم، إذ يعود آخر فوز له إلى فبراير 2019، بهدف يتيم من ركلة جزاء من سيرجيو كاناليس الذي لم يخض لقاء اليوم للإيقاف.



وفاز قادش على ضيفه رايو فايكانو 2-0، سجلهما روبن ألكاراس (55) والمغربي أسامة إدريسي (63).

وحقق سلتا فيغو فوزا قاتلا على ضيفه ريال مايوركا 4-3، في مباراة شهدت حالتي طرد، الاولى في صفوف المضيف مع هوغو مالو (86) وعند الفريق الخاسر للحارس الاحتياط مانولو رينا لاعتراضه على قرار الحكم (90+5).