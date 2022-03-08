فشل مرسيليا في استعادة المركز الثاني بعد خسارته أمام ضيفه موناكو 0-1 ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت تعزيز رين حظوظه بحجز مقعد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه أنجيه 2-0.



وعلى ملعب فيلودروم، فشل مرسيليا في الخروج فائزا في الدوري للمباراة الثالثة تواليا، وتجمد رصيده عند 47 نقطة متأخرا بنقطتين عن الوصيف نيس الفائز على باريس سان جرمان المتصدر بهدف يتيم.



في المقابل، صعد موناكو للمركز الثامن برصيد 41 نقطة متساويا مع ليون الفائز على لوريان 4-1 في افتتاح هذه المرحلة.



سجل نادي الامارة الهدف الوحيد بعد لعبة مشتركة بدأها وسام بن يدر بتمريرة من 20 مترا إلى المهاجم الألماني كيفن فولاند في العمق على يسار المنطقة، ليتخلص من المدافع البرازيلي لوان بيريس ويسدد بيسراه كرة اصطدمت بالقائم وعادت إلى المهاجم البرتغالي جيلسون مارتنس أودعها في الشباك (58)، في هدفه الرابع في الدوري في 26 مباراة.



وعاد موناكو إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في الدوري (تعادلان وهزيمة)، والرابعة في مختلف المسابقات بعدما خرج من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية بركلات الترجيح أمام نانت الماضي.



في المقابل، ومنذ تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة كونفرس ليغ في قره باخ، تعادل مرسيليا مع تروا 1-1 الأسبوع الماضي، ليخوض أمام نادي الامارة ثالث مباراة له تواليا في «ليغ1» من دون فوز عقب خسارته أمام كليرمون 0-2.



وتواجه الفريقان 122 مرة في مختلف المسابقات، حيث تميل الكفة لصالح مرسيليا مع 50 فوزا مقابل 45 خسارة و27 تعادلا.