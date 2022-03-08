بشرى شعبان



قالت مصادر خاصة في «ذوي الإعاقة» إن الهيئة بدأت في تسكين شواغر الوظائف الإشرافية. وأوضحت المصادر أن جميع القرارات جاهزة للتوقيع والاعتماد وصدرت أمس قرارات ندب ونقل لوظائف الإشرافية كالآتي: ندب الحميدي المطيري لوظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية، وندب شيخة الحربي لرئيس قسم البحوث والإحصاء، وندب عبدالرحمن الشمري لرئيس قسم التحقيقات والقضايا، ونقل شاهر الدويش من رئيس قسم الشؤون الوظيفية الى رئيس قسم التعينات وإنهاء الخدمة.

تجدر الإشارة الى أن هناك نحو 30 وظيفة إشرافية شاغرة إلى جانب منصب المدير العام للهيئة ونوابه الثلاثة الذي يشغلون مناصبهم بالتكليف.