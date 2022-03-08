سامح عبدالحفيظ

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن المجلس ناقش أمس في جلسة خاصة وسرية بناء على طلب الحكومة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأوضح الغانم أنه خلال الجلسة السرية قام سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بشرح تفاصيل الأوضاع المتسارعة واستعدادات الحكومة للتعاطي مع الجوانب والتأثيرات كافة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصا فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والإغاثة إضافة إلى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ.

وأضاف الغانم ان «الحكومة استمعت إلى آراء النواب واقتراحاتهم فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة».

توصيات

1- الاستعجال في إقرار قوانين إنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ.

2- توجيه الهيئة العامة للاستثمار لشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي.

3- تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة.

4- ربط الأجهزة الأمنية لرصد الإشعاعات النووية والتسريبات ومنظومة الإنذار المبكر.

5- توفير أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل.

6- تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

7- إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكيبلات البرية

أو البحرية لضمان استمرارية حركة الإنترنت في الدولة.

مرزوق الغانم ينقل رسالة من صاحب السمو إلى النواب: وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار نظراً للظروف الدولية بالغة الدقة

مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات النيابية بشأن التداعيات العالمية الراهنة والمواجهة الروسية ـ الأوكرانية

صباح الخالد: الكويت التقطت أنفاسها بعد جائحة استمرت سنتين فاندلعت حرب روسيا وأوكرانيا وسنفعّل خطط الطوارئ

مجلس الوزراء بدأ بعقد اجتماعات استثنائية منذ بدء التوتر والتصعيد

رئيس مجلس الأمة: الحكومة شرحت خلال الجلسة السرية استعداداتها للتعاطي مع الجوانب والتأثيرات كافة

المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على العالم.. والكويت ليست بمنأى عن التأثيرات بالغة الخطورة

ضرورة تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة مع الوضع وتحصين الكويت سياسياً واقتصادياً وأمنياً

تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور والبعد عن المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد

تفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتاً ومواءمة

التركيز على التعـاون والتعاضـد بين السلطتين حتى تمـر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام



سامح عبدالحفيظ



وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس الاثنين 7 الجاري عند الساعة 11 صباحا لمناقشة تداعيات الظروف العالمية الطارئة وتأثيرات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا ولاطلاع المجلس والنواب على آخر التطورات والاحداث الحالية.



٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة خاصة بناء على طلبين حكومي ونيابي.



وتلا الأمين العام نص الطلبين.



٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: أتقدم بالشكر الجزيل لمعاليكم والاعضاء على عقد الجلسة، الكويت بدأ يلتقط انفاسه بعد جائحة سيئة، واندلعت حرب في اوكرانيا، ومجلس الوزراء منذ التوتر والتصعيد والشد بدأ يعقد اجتماعات استثنائية وتفعيل خطط الطوارئ، ويهمنا اعلام الاعضاء على كل الاحتمالات المتوقعة، وسنكون سعيدين بوجهات نظر النواب.



٭ وزير الدولة محمد الراجحي: إعمالا بنص المادتين 72 و69 من اللائحة الداخلية، ونظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بالنسبة لحرب اوكرانيا وروسيا الاتحادية والاحداث التي قد تنجم، أطلب تحويل الجلسة الى سرية.



٭ مرزوق الغانم: وفق المادة 69 هناك طلب لعقد الجلسة السرية.



تخلى القاعة.



ونقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة أمس الخاصة والسرية رسالة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى أعضاء المجلس.



وقال الغانم «تشرفت يوم أمس بلقاء صاحب السمو أمير البلاد واستمعت إلى توجيهاته السديدة ومرئياته إزاء العديد من الملفات الملحة على المستويين المحلي والخارجي، وكلفني سموه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب».



وبين الغانم «سموه -حفظه الله- يدعو أبناءه النواب إلى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة».



وأضاف الغانم «سموه شدد على ضرورة تحمل النــــواب مسؤوليتهــم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عال للوضع مع تلك التطورات، والتركيز على أهمية تحصين الكويت سياسيا واقتصاديا وأمنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة».



وذكر الغانم «سموه شدد على أهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، راجيا من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة».



وأشار الغانم «سموه يهيب بأبنائه النواب إلى التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام»، مضيفا «هذا ما تمناه سمو الأمير على أبنائه النواب وطلب مني نقل هذه الرسالة التي قمت بنقلها حرفيا».



وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس عقد امس جلسة خاصة بناء على طلبين حكومي ونيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.



وأوضح الغانم في كلمته إثر انتهاء سرية الجلسة أن «تحويلها إلى سرية جاء بناء على طلب مقدم من الحكومة وبعد أن نوقش الطلب تمت الموافقة عليه».



وبين أنه «خلال الجلسة السرية قام سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بشرح تفاصيل الأوضــاع المتسارعــــة واستعدادات الحكومـــة للتعاطي مع الجوانب والتأثيرات كافة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصا فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والإغاثة إضافة إلى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ».



وأضاف الغانم أن «الحكومة استمعت إلى آراء النواب واقتراحاتهم فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة».



وقال إن «عددا من الإخوة الأعضاء تقدموا بعدد من التوصيات إلى الحكومة تتعلق بهذا الملف وسوف يتم نشرها وتوزيعها».



وقد نصت التوصيات التي تقدم بها النواب د.حمد المطر، واسامة الشاهين، ود.عبدالكريم الكندري على ما يلي:



1 ـ الاستعجال في إقرار الاقتراحـــات بقوانـــين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.



2 ـ توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.



3 ـ تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة، لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.



4 ـ ضرورة ربط الأجهزة الأمنية، والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات، ومنظومة الإنذار المبكر.



5 ـ ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين، مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.



كما تقدم النواب د.عبدالله الطريجي، ود.خالد العنزي، ود.هشام الصالح، وخليل الصالح، وأحمد الحمد بالتوصيتين التاليتين:



1 ـ تكليف الحكومة بإنشاء جهـــاز لإدارة الكـــوارث والأزمات.



2 ـ تكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دوليـة عبـــر الأقمــــار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية وذلك لضمان استمرارية حركة الانترنت في الدولة.



.. ويعزي أسرة الخطيب



بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى أسرة د.أحمد الخطيب أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاته.



وقال الغانم في برقيته إن الدكتور الخطيب سطر طوال حياته مسيرة نيرة من العمل الوطني المخلص، وكان مدرسة استثنائية مشهودا لها خلال عمله البرلماني منذ المجلس التأسيسي أو السياسي أو الاجتماعي، سائلا المولى جلت قدرته أن يرحم الفقيد وأن يلهم ذويه ومحبيه والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.