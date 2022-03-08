تبوأ فيلم «ذي باتمان» صدارة شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية منذ انطلاق عروض هذا الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، على ما بينت تقديرات أولية نشرتها الأحد شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة «وورنر براذرز»، ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه، مداخيل بلغت 128.5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، علما أن تكلفة إنتاجه قدرت بنحو 200 مليون.



وبات «ذي باتمان» بذلك الفيلم الذي حقق الإيرادات الأعلى فور انطلاقه، في ما يتعلق بالفترة الممتدة منذ مطلع 2022.

أما في الفترة الممتدة منذ بداية الجائحة، فيحتل المرتبة الثانية لجهة أعلى مداخيل الانطلاق وراء «سبايدر-مان: نو واي هوم» الذي حصد 260 مليون دولار فور بدء عرضه على الشاشات الأميركية الشمالية في ديسمبر الفائت.



ويتناول «ذي باتمان» تعقب قاتل سفاح في مدينة غوثام، في أجواء فساد وإساءة استخدام السلطة تشكل خلفية القصة، فيما الرجل الوطواط نفسه في هذا الفيلم بطل بائس يعاني عذابات داخلية.



وتراجع فيلم المغامرات الجديد «أنتشارتد» (Uncharted) المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها «سوني» إلى المركز الثاني، فيما حل في المرتبة الثالثة فيلم «دوغ»، أما فيلم «سبايدر-مان: نو واي هوم» فنال المرتبة الرابعة مع 4.4 ملايين دولار، فيما تجاوزت مداخيله العالمية المليار دولار.