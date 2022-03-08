وجد باحثون بكلية الطب جامعة جون هوبكنز الأميركية، أن تدخين السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة احتمالات المعاناة من مقدمات السكر.



وأشار الباحثون إلى ارتفاع تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب لتظل مصدرا للقلق فيما يخص الصحة العامة.



وأظهرت بيانات أن مستخدمي السجائر الإلكترونية لديهم انتشار أعلى لعوامل حياة عالية المخاطر ووضع صحي أسوأ فيما يتعلق بالصحة العقلية، والجسدية ذات الصلة مقارنة بغير المدخنين.

وفي عينة عشوائية من البالغين الأميركيين كان استخدام السجائر الإلكترونية مرتبطا بأجزاء أكبر من مقدمات مرض السكر، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية أو السجائر التقليدية.