قال كاتب في الشأن الملكي البريطاني، إن الملكة إليزابيث الثانية لديها رغبة «جارفة» في لقاء ابنة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وفق صحيفة «ميرور» البريطانية.



وتبلغ ليليبيت ديانا ماونتباتن-ويندسور من العمر نحو 9 أشهر، حيث ولدت في كاليفورنيا يونيو الماضي ولم تدخل بريطانيا حتى الآن، وقد أطلق عليها والداها هذا الاسم تيمنا بالملكة وجدتها الراحلة الأميرة ديانا.



وكان هاري وميغان انتقلا إلى أميركا في 2020 بعدما تخليا عن أدوارهما الملكية، فيما يعتقد أن الأميرة يوجين هي العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي انتقل إلى الولايات المتحدة لزيارتهما في منزلهما الجديد بكاليفورنيا.

غير أن الكاتب بريان هوي أبلغ وسائل إعلام بريطانية أنه سمع من أشخاص في العائلة الملكية أن الملكة إليزابيث، التي لم تعد تسافر إلى خارج بريطانيا، تريد بشدة رؤية ليليبيت رأي العين.

يذكر أن هاري لم يزر بريطانيا منذ مغادرته وزوجته ميغان إلى أميركا سوى مرتين إحداهما عند وفاة زوج الملكة جده الأمير فيليب، والثانية عند إزاحة الستار عن تمثال لوالدته الراحلة الأميرة ديانا، وفي المناسبتين تغيبت ميغان، حيث بقيت في المنزل مع ابنهما أرتشي في أميركا.