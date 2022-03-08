ذكرت وسائل إعلامية أمس أن الممثل الأميركي جوش هارتنت (43 عاما) تزوج من صديقته تامسين إيجيرتون (33 عاما) في احتفال خاص.



وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن جوش وتامسين تزوجا في قاعة تتسع لـ 12 شخصا فقط.



وكان جوش قد تحدث العام الماضي عن حياته مع تامسين وأطفالهما، حيث أكد إنجاب طفلهما الثالث.



وكان جوش قد التقى بتامسين أثناء تصوير فيلم «ذا لافرز» عام 2010، لكن العلاقة بينهما لم تبدأ إلا في عام 2012 أثناء تصويرهما فيلم «سينجولاتري».



واستقبل الاثنان طفلتهما الأولى عام 2015 وطفلهما الثاني عام 2017، ولم يتضح متى استقبلا طفلهما الثالث.