أسامة دياب



بعد الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، أرسل سفراء دول مجموعة السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي الممثلون في الكويت وبدعم من سفراء أستراليا وألبانيا إلى جانب أوكرانيا رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد عبروا فيها عن تقدير حكوماتهم العميق للموقف المبدئي الذي اتخذته الكويت تجاه أوكرانيا عقب الغزو الروسي، معربين عن التزامهم بمواصلة التعاون الوثيق مع الكويت.

وأشار السفراء في بيان من السفارة البريطانية لدى البلاد حصلت «الأنباء» على نسخة منه - إلى التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس، مشيرين إلى «تكاتف 141 دولة معا لإدانة ما تقوم به روسيا ووصف هذا الفعل بحقيقته وبشكل صريح على أنه عدوان صارخ ومتعمد وغير مبرر ضد دولة مسالمة وذات سيادة».

وأكدوا أنه «لطالما كانت الكويت صوتا رائدا في الأمم المتحدة لدعم مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والرفض القاطع لاستعمال القوة».



وأكدوا الدور المهم الذي اضطلع به وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، مشيرين إلى انه عمل بلا كلل تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تحديد مخاطر التقاعس خلال هذه الأزمة.



الموقعون على البيان



السفيرة البريطانية بليندا لويس



السفيرة الأميركية ألينا ل. رومانوسكي



سفير أوكرانيا د.ألكسندر بالانوتسا



سفير إسبانيا مغيل مورو اغيلار



سفير إيطاليا كارلو بالدوتشي



سفير النمسا ماريان وربة



سفير سلوفاكيا ايغور هايدوشيك



سفير پولندا بافيل ليهوفيتش



سفير اليونان كونستانتينوس بيبريجوس



سفير ألمانيا ستيفان موبس



سفير رومانيا موجوريل ستانسكو



القائم بالأعمال لسفارة هنغاريا أنا ماريا سيناسي



سفير اليابان ياسوناري مورينو



سفير التشييك ياروسلاف سيرو



سفير أستراليا جوناثان جيلبرت



سفير مالطا رايموند سارسيرو



سفير ألبانيا سمير بالا



سفير فرنسا كلير لو فليشر



سفير كرواتيا أمير موهاريمي



سفيرة كندا عليا مواني



سفير الاتحاد الأوروبي د. كريستيان تودور



سفير هولندا لورين وستيف



سفير قبرص مايكل مافروس



سفير بلجيكا مارك ترنتسو



سفير بلغاريا ديمتر ديمتروف