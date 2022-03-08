بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.أحمد الخطيب، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن المخلصين الذين ساهموا في نهضته، المغفور له بإذن الله تعالى د.أحمد الخطيب، مستذكرا سموه بكل التقدير والاعتبار مناقب الفقيد وإسهاماته المقدرة في خدمة الوطن العزيز طيلة مسيرته الحافلة بالعطاء، لاسيما في العمل النيابي، وذلك من خلال عضويته في المجلس التأسيسي ومشاركته الفعالة في نقاشات صياغة الدستور الكويتي، فضلا عن حصوله على ثقة الناخبين وتمثيلهم في عدة فصول تشريعية لمجلس الأمة وحرصه على الالتزام بالمبادئ الديموقراطية التي نص عليها الدستور وبالأخلاق الحميدة والكريمة التي جبل عليها أهل الكويت الكرام والذي تجسد خلال ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بمهنية رفيعة وراقية فكان رحمه الله قدوة نيرة في العمل البرلماني.



كما أشاد سموه بالإسهامات والجهود المقدرة للفقيد كونه أول طبيب كويتي وسعيه الدؤوب للارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد،



سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.أحمد الخطيب، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن المخلصين المغفور له بإذن الله تعالى د.أحمد الخطيب، مشيدا سموه بما قدمه الفقيد للوطن الغالي من خدمات جليلة وإسهامات متعددة عبر مسيرته الحافلة بالعطاء، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.