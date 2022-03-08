المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على العالم.. والكويت ليست بمنأى عن التأثيرات الخطيرة

تحمّل النواب مسؤوليتهم وتحصين الكويت سياسياً واقتصادياً وأمنياً

تحصين الجبهة الداخلية وتقوية الجاهزية وتغليب المصلحة العليا للبلاد

تفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها وبشكل متعسف

التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة



المحرر البرلماني



وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أعضاء مجلس الأمة إلى ضرورة وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

ونقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة من صاحب السمو الأمير إلى النواب خلال الجلسة الخاصة والسرية التي عقدت أمس لمناقشة الاستعدادات الحكومية للتطورات الدولية الحالية، مفادها: تشرفت يوم أمس الأول بلقاء صاحب السمو أمير البلاد واستمعت إلى توجيهاته السديدة ومرئياته إزاء العديد من الملفات الملحة على المستويين المحلي والخارجي، وكلفني سموه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب».

وبيّن الغانم ان سموه، حفظه الله، «يدعو أبناءه النواب إلى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة».

وأضاف ان «سموه شدد على ضرورة تحمّل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عال للوضع مع تلك التطورات، والتركيز على أهمية تحصين الكويت سياسيا واقتصاديا وأمنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة».

وذكر الغانم أن «سموه شدد على أهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، راجيا من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة».

وأشار الغانم إلى ان «سموه يهيب بأبنائه النواب إلى التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام»، مضيفا: «هذا ما تمناه سمو الأمير على أبنائه النواب وطلب مني نقل هذه الرسالة التي قمت بنقلها حرفيا».

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.أحمد الخطيب، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن المخلصين الذين ساهموا في نهضته.