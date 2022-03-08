أشاد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة الكويتية محليا وعالميا والتي كان اخرها اختيار منظمة الحساسية العالمية مركز (عبدالعزيز الراشد) لأمراض الحساسية ليكون مركزا متميزا ذا مرجعية على مستوى العالم.



وأشار المجلس في بيان اليوم الثلاثاء الى ان مركز (عبدالعزيز الراشد) أصبح معترفا به في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.



وعلى الصعيد المحلي أشاد المجلس بافتتاح مركز الصباحية الغربي لتوفير خدمات صحية متكاملة لأهالي المنطقة لافتا الى ان ذلك جاء لتحقيق رؤية دولة الكويت للوصول لصحة مستدامة للجميع.



وكانت وزارة الصحة الكويتية اعلنت في ال8 من فبراير الماضي عن اختيار مركز (عبدالعزيز الراشد) لأمراض الحساسية في الكويت مركزا متميزا ذا مرجعية (Center of Excellence) بمجال أمراض الحساسية والمناعة على مستوى العالم من قبل منظمة الحساسية العالمية (World Allergy Organization) والتي تعتبر أكبر أكاديمية مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا.