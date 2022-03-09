أعلنت جمعية «رحماء بينهم» الخيرية الانتهاء من تنفيذ مشروع «العشيات» بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، وذلك بعد صرف كوبونات شهرية للأسر المتعففة داخل الكويت ضمن المشاريع التي تطلقها بين الحين والآخر والتي لاقت صدى إيجابيا في المجتمع.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس إدارة «رحماء بينهم» علي خالد البحر: إن مشروعات الجمعية الداخلية والخارجية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المئات من الأسر الفقيرة والمتعففة، وقد نجحنا في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، مضيفا أن التعاون مستمر مع الأمانة العامة للأوقاف، بعد النجاحات التي تحققت في المشاريع المشتركة.

ونبه البحر إلى أن شهر رمضان يدق الأبواب للراغبين في رسم البسمة على وجوه الأيتام وطلبة المدارس والمرضى والأسر الفقيرة التي تسعى وراء لقمة العيش من خلال دعم مشروعات الجمعية والتبرع عبر التوجه إلى مقرها في منطقة السرة أو عبر رابط التبرع الإلكتروني أو من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية http://rohamabinahom.org.kw أو التواصل على تويتر [email protected]، فيسبوك: rohamakw، يوتيوب: رحماء بينهم - الكويت، سناب شات: Rohmakw، وانستغرام: rohamakw.



واختتم بأن جمعية «رحماء بينهم» تقوم برعاية 5 مجالات، تشمل الرعاية المالية من الإطعام الشهري والكسوة والمساعدات المالية، والرعاية التعليمية التي تتضمن أقساط المدارس والزي المدرسي ورعاية الفائقين دراسيا، والرعاية السكنية من دفع إيجار المسكن والتأثيث والتجهيز، والرعاية الصحية من تأمين صحي وعلاج طبي وأدوية وأجهزة طبية، وأخيرا الرعاية الاجتماعية من أنشطة ترفيهية ودورات اجتماعية وورش تطويرية.