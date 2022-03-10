أمير زكي ـ سعود عبدالعزيز



فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا مع فتاتين من غير محددي الجنسية على خلفية قيامهما بقتل والدتهما طعنا ونحرا والتخلص من رأس المجني عليها باستخدام كيس قمامة تم العثور عليه في منزل الاسرة.



وبحسب المعلومات الأولية، فإن احدى الفتاتين شلت حركة الأم والأخرى قتلتها طعنا ومن ثم وضع الرأس في كيس بلاستيكي يستخدم لجمع القمامة.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت افادة بجريمة قتل في الدوحة قطعة 4، وعند انتقال رئيس مخفر الدوحة تبين وجود جريمة قتل بأن أقدمت فتاتان على قتل والدتهما من خلال نحرها بسكين وفصل رأسها عن جسدها ووضعها في كيس بلاستيكي داخل المطبخ.

هذا، وتم ضبط الفتاتين وإحالتهما الى المباحث وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.